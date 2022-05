Amici 21, Serena Carella in lacrime per l'emozionante sorpresa ricevuta nella scuola (VIDEO)

Gossip TV

La ballerina Serena Carella incontra la nonna ad Amici prima della Finale!

Cresce l'attesa per la Finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Intanto, nella scuola la ballerina Serena Carella ha ricevuto un'emozionante sorpresa dalla sua amata nonna.

Serena incontra la nonna ad Amici, la ballerina in lacrime

Dopo Albe, anche Serena ha ricevuto una bellissima sorpresa ad Amici. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5, la ballerina e allieva di Raimondo Todaro ha potuto incontrare una persona molto speciale, ovvero la sua amata nonna che non vedeva da quasi 8 mesi.

Una sorpresa davvero emozionante che ha letteralmente spiazzato Serena, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La finalista della ventunesima edizione di Amici ha infatti rivelato di essere rimasta rimasta molto colpita dal gesto della nonna di venire dalla Puglia a Roma solo per vederla e farle sentire tutto il suo amore:

Leggi anche Luigi Strangis e Alex a confronto ad Amici

Io ti amo tanto, sono venuta. Ho detto 'mi dovete portare da Serena. La devo vedere'. Hai riconosciuto le mie cose?! Forza, coraggio vai avanti. Spacca tutto. È l'ultima settimana. Ci è piaciuto anche Albe, è stato bravissimo. Devi essere umile e con tanta educazione, come ti è stato insegnato. Stai bene? Io non ce la facevo più a non vederti. È finita dai, metticela tutta. Sei tosta! Sei troppo bella, fai la tua strada. Ringrazia tutti, rimani un bel ricordo per tutti. Questa scuola ti è stata utile. Sempre con rispetto mi raccomando.

Scopri le ultime news su Amici.