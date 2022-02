Amici 21, LDA in difficoltà: ''Non respiravo, ho l’affanno''

Gossip TV

LDA ripensa alle critiche di Emma Marrone durante la puntata di Amici e fa una precisazione.

Continua la corsa per il Serale ma per alcuni allievi è molto difficile tenere a bada l’ansia durante le esibizioni. Nell’ultima puntata di Amici, LDA ha ricevuto un appunto da Emma Marrone e il cantante ha voluto spiegare a cosa fosse dovuta la sua mancanza di fiato durante l’esecuzione del brano.

Amici 21, il duro sfogo di LDA dopo la puntata

L’attesa per il Serale della ventunesima edizione di Amici si fa sentire tra il pubblico e tra gli allievi del talent show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore sono circolati indizi sul nuovo Direttore Artistico, mentre sono state assegnate anche le prime quattro maglie. LDA si è esibito in puntata davanti ad Emma Marrone, mettendo il cuore nel suo brano ma trovando difficoltà tecniche con la respirazione, come ha fatto notare l’ospite stessa. In casetta, LDA si è sfogato, ammettendo di aver percepito il problema ma di essere a conoscenza della causa principale: “Io ho paura di quel palco. Non riesco a cantare, mi si blocca l’aria. Non ho respirato, stavo lì con l’affanno”.

Una confessione amara quella del cantante, che dovrà sconfiggere le sue paure se vuole puntare al Serale e strappare una maglia alla severa commissione. LDA, inoltre, ha fatto presente di essere molto frustrato per la vittoria di Alex, che ha conquistato il primo premio del concorso RTL 102.5. Concorso che, invece, LDA sperava di portare a casa con una vittoria. “Se io vedo uno prima di me mi gira il ca**o. Vedere qualcun altro che sta sopra di me mi fa una rabbia”, ha dichiarato LDA.

Il giovanissimo talento, inoltre, si sente scoraggiato perché teme che, nonostante stia dimostrando quanto può vale artisticamente, tutti lo additeranno sempre e solo come il figlio di Gigi D’Alessio. Riuscirà LDA a trovare la giusta carica per superare i propri timori e accedere al Serale?

Scopri le ultime news su Amici.