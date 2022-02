Amici 21, ecco chi sarà il Direttore Artistico del Serale

Gossip TV

Stéphan Jarny torna ad Amici come direttore artistico del Serale? L’indizio social conferma la teoria.

Si accendono i riflettori sul Serale della nuova edizione di Amici. Gli allievi della scuola più famosa d’Italia devono dimostrare tutto il loro talento per conquistare la maglia e l’accesso all’ultima fase della loro avventura nel programma di Canale5. Nel frattempo, grazie a Instagram scopriamo chi sarà il nuovo Direttore Artistico.

Amici 21, torna Stéphane Jarny? L’indizio

Manca sempre meno al debutto del Serale della nuova edizione di Amici e il pubblico del talent show di Canale5 è curioso di scoprire quali concorrenti riusciranno ad ottenere la maglia oro e l’ingresso nell’ultima fase del loro viaggio. Nel corso dell’ultima puntata, dopo il crollo di Serena, sono state assegnate le maglie a Dario Schirone, Sissi Cesana, Alex Rina e Michele Esposito, per la gioia dei fan che hanno sostenuto sin dall’inizio questi giovani e formidabili talenti.

Nel frattempo, grazie ad una Ig Stories pubblicata poche ore fa, siamo in grado di ipotizzare che il Direttore Artistico del Serale sarà Stéphane Jarny. Il coreografo è un volto noto per i fan di Amici, dato che subentrò nel corso della ventesima edizione al posto di Giuliano Peparini, che per anno ha ricoperto il ruolo con maestria. Stando allo scoop lanciato da Veryinutilpeople, Jarny avrebbe postato una storia che lo ritrae all’aeroporto, taggando la pagina ufficiale di Amici.

Manca la conferma ufficiale ma gli indizi portano a credere che sarà Jarny a tornare come direttore artistico. Il coreografo, del resto, ha un curriculum di tutto rispetto ed è conosciuto a livello internazionale, avendo collaborato per artisti del calibro di Kylie Minogue e Bob Sinclar.

