Amici 21, LDA esplode: pugni contro il muro e lacrime (VIDEO)

LDA ha un crollo dopo la puntata di Amici e gli ultimi attacchi di Anna Pettinelli.

Le continue critiche di Anna Pettinelli stanno mettendo in crisi LDA. Il cantante della ventunesima edizione di Amici, dopo una puntata difficile segnata dalla ramanzina di Maria De Filippi, è tornato in casa visibilmente scosso e si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo.

Amici 21, LDA piange e si sfoga dopo la puntata

Anna Pettinelli continua a mettere in discussione il talento di LDA, proponendo sfide sempre nuove e più complesse al figlio di Gigi D’Alessio. Il cantante, ripreso duramente da Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Amici, è tornato in casetta molto scosso per i giudizi severi della docente di canto. Preso dal nervosismo e dalla difficile situazione, che lo costringe a mettersi sempre il discussione, LDA si è sfogato molto duramente scoppiando in lacrime. In veranda, il giovane cantante ha iniziato a sostenere di non poterne più, sfogando la rabbia contro il muro con qualche pugno liberatorio.

LDA trova che Pettinelli si sia accanita contro di lui e anche il pubblico sembra essere dalla sua parte. Se fino a qualche mese fa si pensava che, come ormai succede da diversi anni, sarebbe stata Alessandra Celentano l’osso duro della nuova stagione del talent show di Canale5, ora tutti gli occhi sono puntati su Pettinelli. Dopo aver paragonato più volte il giovane cantante al padre ben più noto, sottolineando la sua mancanza di talento e le sue perplessità sul fatto che si trovasse ancora tra i banchi di Amici, Anna ha affibbiato all’esibizione di LDA un sonoro zero, il che ha portato l’allievo a doversi nuovamente misurare con una sfida.

“Ma io cosa devo fare, cosa devo fare? Ma cosa devo fare. Non ce la faccio più. Zero, ma come si fa. Una settimana dietro quella canzone, zero. Zero e sono di nuovo in sfida, non ho parole. Non ci posso pensare […] A questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale sul palco. Ma io cosa devo fare? Ogni settimana in sfida, tutte le settimane. Tutte, tutte in sfida. Se io prendevo 0,5 non stavo in sfida”, si è lamentato LDA. Dopo questo sfogo, Anna accetterà di dare una vera opportunità al cantante o il partenopeo rimarrà il suo bersaglio per l’intera stagione?

