Amici 21, Maria De Filippi furiosa con Albe e LDA: "Sei in sfida, ci vai!"

Albe difende LDA dalle critiche di Anna Pettinelli provocando la reazione di Maria De Filippi.

Colpo di scena ad Amici. LDA è finito ancora una volta in sfida e Albe ha deciso di proporsi per andare al suo posto. Un gesto che ha fatto letteralmente infuriare Maria De Filippi, che ha ripreso duramente i due allievi della scuola.

Albe e LDA ripresi da Maria De Filippi

Nell'ultima puntata di Amici 21, andata in onda ieri domenica 21 novembre 2021 su Canale 5, Maria De Filippi si è scagliata contro LDA e Albe. Tutto è iniziato quando Anna Pettinelli ha deciso di dare zero all'esibizione del figlio di Gigi D'Alessio, decretando così il suo destino. Il cantante, infatti, è risultato tra gli ultimi in classifica e dovrà affrontare una nuova sfida.

A difendere LDA dalle critiche della Pettinelli ci ha pensato Albe. Il giovane cantante di Millevoci si è offerto di andare in sfida al posto del compagno scatenando però la reazione furiosa della De Filippi: "Metti il tuo compagno in condizione di sembrare di avere paura della sfida e nella condizione di svilirlo [...] Le difese a LDA non erano richieste".

La conduttrice di Amici ha poi continuando rimproverando LDA: "Tu sei d’accordo? Hai bisogno di Albe che si mette al posto tuo? E le pa**e nella vita? A casa? Sei in sfida, ci vai. Scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. Ma di che parlate? Ti fai difendere dal tuo amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnante".

