Amici 21, LDA ed Elena Manuele ai ferri corti: "Basta! Ognuno si fa i ca**i suoi"

Gossip TV

LDA ed Elena sempre più distanti ad Amici, i due cantanti mettono un punto al loro rapporto.

Amici torna in onda oggi su Canale 5 con la prima puntata del 2022. Nell'attesa nella casetta, LDA ed Elena Manuele, che durante la settimana si sono resi protagonisti di una lite furibonda per l'organizzazione delle pulizie, sono ormai ai ferri corti.

LDA ed Elena chiudono definitivamente il loro rapporto ad Amici

Tensione alle stelle nella casetta di Amici 21 tra LDA ed Elena. I due giovani allievi si sono duramente scontrati per l'organizzazione delle pulizie domestiche. Nell'ultimo daytime del talent show di Canale 5 è stato mostrata la seconda parte della lite, che si è conclusa con un allontanamento definitivo tra di loro.

"Ragazzi da domani Elena girerà con l’acqua santa e ci bagnerà tutto il giorno. Da domani chiamiamo un frate che ci venga a portare l’acqua santa" ha dichiarato Luca provocando la reazione di Elena "Ma almeno abbi la decenza di non sparare minchiate. L’acqua santa ora, perché non sa che dire. Non mi parlare tu di rispetto a me, perché dovrei uscire cose di tanto tempo a questa parte".

Leggi anche Disco di platino per LDA

LDA ha poi continuato il suo sfogo invitando Elena a non mettere in mezzo situazioni loro personali, che non c'entrano nulla con quello che è successo nella scuola di Amici: "Non mettere in mezzo cose che non c’entrano un ca**o. E’ una cosa che semplicemente non ci capiamo. Basta! Visto che non ci capiamo ognuno si fa i ca**i suoi. Così tutti stiamo più sereni, perché di sentirmi dire questa fantasia a quest’ora non ne ho voglia".

Scopri le ultime news su Amici.