Amici 21, la rivelazione di Rudy Zerbi sul Serale: "Ecco chi vorrei nella mia squadra"

Rudy Zerbi svela la sua squadra del Serale di Amici 21.

Continua la corsa al Serale per i ragazzi della ventunesima edizione di Amici. Nell'attesa, Rudy Zerbi ha deciso di convocare i suoi allievi per comunicargli chi vorrebbe nella propria squadra nella fase finale del talent show di Maria De Filippi.

La squadra del Serale di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 21 abbiamo assistito a una nuova e accesa discussione tra Calma e Alex. Non solo. Rudy Zerbi ha deciso di confrontarsi con i suoi tre allievi per parlare del Serale, che andrà in onda a partire da marzo su Canale 5. "Sto pensando alla mia squadra del Serale" ha confessato il professore a LDA e Calma. Ricordiamo che Luigi non era presente per motivi di salute.

"Io penso di portare voi 2 e Luigi. Io credo che deve esserci una vera squadra: dove fa fatica uno, deve intervenire l’altro" ha continuato Zerbi confermando così a LDA e Calma la sua volontà di portare tutti e tre al serale di Amici, anche se cammino è ancora molto lungo "Io vi voglio molto concentrati. Voglio che ogni canzone sia per voi e per chi vi ascolta, uno spunto per capire ancora di più qualcosa su di voi".

Ma Rudy non sembra essere l'unico professore a pensare al Serale. Anche i suoi colleghi, infatti, stanno pensando alla loro squadra e alle ipotiche sfide che dovranno affrontare nelle prossime settimane. Ricordiamo che i ragazzi ancora nella scuola sono: Serena, Dario, Carola, Christian, Mattia, Alice, Michele, Leonardo e John Eric per il ballo; Luigi, Aisha, LDA, Albe, Calma, Sissi, Crytical e Alex per il canto.

