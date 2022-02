Amici 21, Calma litiga con Alex e poi racconta il suo passato doloroso: "Sono stato vittima di bullismo"

Gossip TV

Calma si racconta ad Amici 21.

Tempo di confessioni ad Amici per Calma. Reduce da un'accesa lite con Alex, il nuovo allievo della scuola è stato convocato da Rudy Zerbi con cui si è lasciato andare a una confessione intima e dolorosa.

La confessione di Calma ad Amici e l'attacco ad Alex

Protagonista dell'ultimo daytime di Amici 21 è stato Calma. Dopo aver scoperto la sua ultima posizione nella classifica, il giovane cantante non è riuscito a trattenere le lacrime con i suoi compagni, che hanno cercato in tutti i modi di rassicurarlo. Tutti, tranne Alex che parlando con i suoi compagni di scuola ha dichiarato: "Albe è arrivato ultimo in due classifiche ed è qua da cinque mesi…Non mi piace che sia giustificata una lista di persone che cantano…Ma è appena entrato. Cosa vuol dire? E’ il gusto mio, magari ma non mi piace nemmeno fra qualche settimana".

I commenti di Alex hanno fatto innervosire Calma che, senza troppi giri di parole, ha ripreso duramente il suo compagno: "Adesso basta, pensa ai ca**i tuoi. Ti trovo fuori luogo. Sono arrivato poco e hai parlato troppo tempo di me. A sto punto è logico pensare che non ti sto bene e mi vuoi mandare fuori. Sono un allievo, sono qua ad imparare, ognuno dovrebbe avere i propri ruoli. Stai dicendo che Rudy non capisce niente e che sta facendo male il suo lavoro…". "Cosa te ne frega del mio parere? E’ un mio pensiero. Dico quello che penso, che sia giusto o sbagliato. Mi viene da parlare di una cosa e ne parlo" ha prontamente replicato l'allievo di Lorella Cuccarini.

Dopo essersi scontrato con Alex, Calma è stato chiamato da Zerbi per parlare del Serale. E, proprio in questa occasione, il cantante si è lasciato andare rivelando un retroscena doloroso del suo passato: "In passato ho sofferto di bullismo. La musica è sempre stata la mia salvezza. Nel momento in cui ho la possibilità di essere in questa scuola, ho la gioia da un lato per essere qui, dall’altro nuovamente mi ritrovo in un gruppo dove mi sento inadeguato, dove devo farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato emozioni brutte, quando qualcuno non perde l’occasione di ricordarti quanto gli fai schifo". Dichiarazioni che hanno commosso Rudy.

