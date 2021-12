Amici 21, la rivelazione di Raffaella Mennoia su Giulia Stabile: "Il suo profilo Instagram è gestito da me"

Gossip TV

Raffaella Mennoia parla della ballerina professionista di Amici e rivela un retroscena inedito.

Raffaella Mennoia ha rilasciato un'interessante intervista a Novella2000. Dopo aver replicato alle critiche, la storica autrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata su Giulia Stabile, la ballerina professionista di Amici 21.

Raffaella Mennoia spiazza su Giulia Stabile

Giulia è una delle protagoniste più amate e seguite di Amici. A parlare della ballerina e vincitrice della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi ci ha pensato la Mennoia. "Giulia è una cucciola, pura, buona, non l’ho mai sentita dire qualcosa di cattivo" ha confessato la storica autrice di Uomini e Donne.

Non solo. Raffaella ha anche rivelato un retroscena inedito su Giulia: "Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me. Quando è uscita da Amici mi ha chiesto di aiutarla coi social e ho accettato col cuore. Giulia incarna la positività che vorrei trasmettere al mondo. È inclusiva, rispetta le diversità, non aderisce ai canoni classici della bellezza, ma quando balla sa essere straordinaria".

Per la Stabile è davvero un momento d'oro sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. La sua storia d'amore con il cantante Sangiovanni, come dimostrano le foto e i video sui social, prosegue infatti a gonfie vele. "Quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta e ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice" aveva scritto la ballerina sui social.

