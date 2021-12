Amici 21, tensione nella scuola tra Alex e Cosmary: "Impara a non lamentarti e a ringraziare"

Gossip TV

Prime discussioni nella scuola di Amici tra Cosmary e Alex.

Prime discussioni nella casetta di Amici 21 tra Alex e Cosmary Fasanelli. Tra i due allievi della ventunesima edizione del talent show è nato un bellissimo rapporto che, nelle ultime ore, è stato messo a dura prova dal carattere del giovane cantante.

Cosmary dura contro Alex, ecco cosa è successo ad Amici

Nel corso dell'ultima puntata del daytime di Amici 21, Alex e Cosmary si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta. Tutto è nato quando l'allievo di Lorella Cuccarini si è ritrovato da solo a pulire la cucina e ha lanciato una frecciatina alla ballerina del team di Alessandra Celentano: "Potete venire a darci una mano tutti?! Grazie!".

Per evitare discussioni, Cosmary ha subito raggiunto Alex. Il comportamento del cantante, che ha continuato a borbottare tutto il tempo, ha però infastidito la ballerina: "Tu ogni tanto devi imparare a non lamentarti e ringraziare". "Ma che frase è questa? Ma ringraziare a chi? Sono sempre io che aiuto gli altri [...] Siete venuti solo perché ci stavo già io a farlo" ha risposto lui.

"Io non faccio le cose perché le stai facendo tu. Io sono venuta per aiutare quindi anche meno. Non mi conosci. Se una cosa non la voglio fare non la faccio indipendentemente da tutto e tutti" ha aggiunto Cosmary. "Io sono qua da tre mesi lo so le cose come girano" ha replicato Alex provocando la reazione della ballerina "Prenditela in quel posto".

