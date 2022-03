Amici 21, la rivelazione di Calma dopo l'eliminazione: "Ci avevo litigato, ci davamo le spalle"

Gossip TV

Lo sfogo sui social di Calma dopo l'eliminazione dal Serale di Amici.

La seconda puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione di Calma e del ballerino Christian Stefanelli. A poche ore dalla loro uscita di scena, i due giovani talenti sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante questi mesi.

Il ritorno sui social di Calma e Christian dopo Amici

A poche ore dalla loro eliminazione dal Serale di Amici, Calma e Christian sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il loro percorso nella scuola. "Ripenso alle notti della mia vita passate con i botti nel cuore e nella mente sognando di vivere un’esperienza simile. C’è una pace dentro me che mi disarma. Provo gratitudine infinita. Ci sono un’infinità di persone che hanno reso tutto questo possibile" ha scritto il cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi.

"Quando ho preso quel banco, era un momento della mia vita in cui ero sull’orlo di abbandonare la musica. Ci avevo litigato. Ci davamo le spalle" ha confessato Calma rivelando di aver passato un momento davvero difficile prima di entrare ad Amici "Poi quel fulmine a ciel sereno ha illuminato di nuovo la mia strada. [...] Grazie ai miei compagni. A tutti. Nessuno escluso. Inserirmi non è stato semplice, ma lasciarli è stato poi molto più doloroso. C’è l’esigenza di continuare a raccontarvi la mia versione dell’amore tramite le mie parole e le mie melodie. C’è la speranza di essere me stesso ed imbattermi in una bella festa all’interno del mio malessere. [...] Non vedo l’ora di avervi tutti in questi viaggio bellissimo. Di conoscervi, incontrarvi, abbracciarci. Ho nel cuore solo tanta gratitudine e tanta voglia di cantare. Sempre. Di non smettere mai".

Anche Christian è tornato sui social per ringraziare Maria, i suoi compagni di viaggio, i professionisti e la sua famiglia: "Grazie a tutti.. A Maria per avermi capito, scelto e voluto, con un affetto e una lungimiranza infiniti e di cui le sono immensamente grato. Ai miei maestri nella scuola di Amici, per avermi dato tanto. Al maestro Todaro, mio mentore, per aver creduto in me da subito ed essere stato il mio riferimento e la mia guida sempre (ti voglio bene!) [...] Ai miei AMICI, per la vita vissuta insieme, che resterà sempre parte importante di me e per essere stati la mia famiglia in questi mesi. (Vi voglio tantissimo bene!!) A Mattia, per essere mio fratello. A chi, fuori, ha scelto di sostenermi, regalandomi, forza, gioia ed emozione. [...] A ciascuno di voi, tutto il mio bene e la promessa che continuerò a proteggere il grande privilegio di avervi".

