Amici 21, la confessione di Rudy Zerbi: "Ho il rammarico di non aver capito il grande talento di..."

Il professore di Amici 21, Rudy Zerbi, si lascia andare a una confessione inaspettata su una cantante di successo.

Rudy Zerbi è uno dei protagonisti indiscussi di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Con la sua pungente ironia e schiettezza, infatti, il noto discografico e professore del Serale ha conquistato tutti i telespettatori di Canale 5.

Rudy Zerbi spiazza su un'ex allieva di Amici

Cresce l'attesa per la quarta puntata del Serale di Amici 21. Tre le squadre in gara capitanate rispettivamente da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Proprio quest'ultimo ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della severità dei suoi giudizi:

Essere severi non vuol dire essere cattivi. Illudere i ragazzi invece è proprio da cattivi.

Il suo comportamento severo, condiviso anche dalla maestra Celentano, l'ha portato molto spesso al centro di accese discussioni con gli altri professori della scuola di Amici, come con la Pettinelli. Se Alessandra ha confessato di non essersi mai pentita, Zerbi ha rivelato inaspettatamente qual è stato il suo più grande rammarico:

Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma. Non ero ancora un prof, andavo ad Amici da discografico. È importante ammettere i propri errori.

Con l'eliminazione di Alice, Gio Montana, Christian, Calma, John Erik e Leonardo, i ragazzi ancora in gara al Serale di Amici sono: LDA, Luigi, Michele e Carola per il team Zerbi-Celentano; Sissi, Alex, Aisha e Serena per il team Cuccarini-Todaro; Albe, Crytical e Dario per il team Pettinelli-Peparini.

