Amici 21, Cantante del Talent fa coming out!

Nicol Castagna presenta ai fan la sua fidanzata dopo l’avventura ad Amici.

Continua l’avventura degli allievi di Amici nel Serale, che si fa sempre più competitivo e mette alla prova anche i talenti più brillanti. Mentre tutti sono curiosi di scoprire chi sarà il vincitore della ventunesima edizione, un’ex allieva del talent show di Canale5 ha fatto coming out sui social presentando la sua fidanzata.

Amici 21, Nicol Castagna presenta la Fidanzata

La competizione al Serale è sempre più serrata. I professori puntano tuto sui talenti che hanno presentato alle fasi finali della ventunesima edizione di Amici, ma alcuni di loro dovranno salutarci puntata dopo puntata, come Leonardo Lini che ha commentato la sua eliminazione dopo l’ultima diretta su Canale5. Nel frattempo, i fan del talent show di Maria De Filippi, sono stati sorpresi da un video di Nicol Castagna, che ha deciso di fare pubblicamente coming out sui social con un video, che la mostra insieme alla fidanzata Carlotta.

I fan hanno risposto con entusiasmo alla notizia, anche se alcuni di loro si sono mostrati quasi scioccati, convinti che Nicol avesse un flirt con Rea, cantante di Amici nonché una delle sue più care amiche. Vista la valanga di commenti, Nicol ha specificato che la sua dolce metà di chiama Carlotta, distruggendo il sogno di chi la voleva con Rea, ma suscitando tanta gioia da parte dei suoi sostenitori pronti ad accogliere Carlotta tra i loro affetti. Nel frattempo, anche se non ha avuto modo di accedere al Serale lasciando il suo posto a Calma, Nicol continua a lavorare a nuovi brani, coltivando la sua passione per la musica e la voglia di fare carriera in questo mondo.

