Amici 21, indiscrezione su Raimondo Todaro: a rischio il suo posto nel talent show di Maria De Filippi?

Raimondo Todaro fuori da Amici? Ecco le ultime indiscrezioni.

A poche settimane dall'inizio del Serale di Amici, che partirà il prossimo marzo 2022, è arrivata un'indiscrezione bomba riguardante il futuro di Raimondo Todaro nella scuola. Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, il ballerino e professore di ballo potrebbe presto lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro fuori dalla scuola di Amici? Le ultime indiscrezioni

Colpo di scena ad Amici. Le liti tra Raimondo e Alessandra Celentano hanno caratterizzato gli ultimi mesi del talent show di Canale 5. I due professori della scuola, infatti, si sono ritrovati molto spesso in contrasto per le loro idee sulla danza. Motivo per cui, la De Filippi potrebbe allontanare il ballerino e insegnante di latino dal programma.

Todaro non ci sarà il prossimo anno ad Amici? Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Nuovo Tv, il posto dell'insegnante sarebbe a rischio. "A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui [...] altri prof prima di lui hanno lasciato a causa della Celentano" si vocifera. Sarà davvero così?

Intanto, continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 21. Ricordiamo che, al momento, gli allievi che sono riusciti a ottenere un posto nella fase finale della trasmissione sono: Sissi, Alex, Aisha, Albe per il canto, Dario, Serena, Michele e John Erik per il ballo.

