Amici 21, Anticipazioni Serale: quando inizia, spoiler, data Finale

Svelata la data di debutto della fase Serale della ventunesima edizione di Amici.

Si avvicina l’attesissima fase del Serale della ventunesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che si prepara a tornare in prima serata su Canale5. I professori sono giunti al giro di boa e devono assegnare con attenzione le maglie che consentono l’accesso al serale e la possibilità di puntare alla vittoria Finale, premiando i talenti che si sono distinti durante il percorso nella scuola più spiata d’Italia. Nel frattempo, giungono nuove Anticipazioni e spoiler che riguardano anche la data della finalissima.

Amici 21, nuove Anticipazioni sul Serale!

La ventunesima edizione di Amici sta per entrare ufficialmente nella fase del Serale, attesa dal pubblico di Canale5 che non vede l’ora di osservare ballerini e cantanti alle prese con coreografie e brani sempre più complesse in suggestivi scenari creati ad hoc dal direttore artistico, e ancora più attesa dagli allievi del talent show di Maria De Filippi. Si vocifera che potrebbe tornare anche Stefano De Martino sul banco dei giudici, mentre sono ancora fumosi i rumors sulla giuria completa e manca la conferma ufficiale del Direttore Artistico, anche se un eloquente post su Instagram sembra suggerire che sarà nuovamente Stéphan Jarny a ricoprire il ruolo.

Nel frattempo, il portale Davide Maggio ha lanciato nuove Anticipazioni sul Serale di Amici, rivelando: “Il weekend di Canale 5 sta per essere rivoluzionato da Amici, che interrompe come da tradizione gli appuntamenti in daytime (quest’anno la domenica pomeriggio) per dare il via all’attesa fase serale del talent. Ancora una volta al sabato sera. Possiamo confermarvi che il Serale di Amici 21 debutterà sabato 19 marzo 2022. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, esattamente come un anno fa, sarà composto da nove puntate […] Con l’inizio del Serale termineranno gli appuntamenti della domenica pomeriggio di Amici. L’ultima puntata è in programma domenica prossima (6 marzo), mentre il 13 sarà trasmesso uno speciale come marcia d’avvicinamento al Serale. Da calendario, dunque, la finale cadrebbe sabato 14 maggio 2022, la stessa sera in cui a Torino è previsto l’atteso epilogo dell’Eurovision Song Contest. A differenza degli altri anni, tuttavia, Amici non dovrebbe scontrarsi con l’evento musicale europeo per eccellenza”. Pronti per il Serale di Amici?

