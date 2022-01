Amici 21 in onda oggi su Canale 5: nuove eliminazioni, Fiorella Mannoia super ospite della puntata

Gossip TV

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici.

Amici torna in onda oggi, domenica 16 gennaio 2022, su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Super ospite in studio la bravissima cantante Fiorella Mannoia, che giudicherà la gara tra i cantanti del talent show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21

Manca poco alla nuova puntata di Amici che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena. Bel quattro allievi lasceranno definitivamente la scuola: Elena Manuele, Paily, Nicol e Cristiano. Il ballerino della maestra Celentano perderà la sfida contro Christian voluta da Raimondo Todaro. Maglia sospesa per Albe e Cosmary Fasanelli.

Nuovo ingresso nella squadra di Rudy Zerbi: un cantante di nome Calma. Maria inviterà poi a entrare Fiorella Mannoia, che giudicherà la gara tra i cantanti della scuola. Ad avere la meglio sarà, anche questa settimana, Sissi, seguita da Luigi e Crytical. Ultimo posto per Nicol, che sarà costretta a lasciare definitivamente Amici.

Leggi anche Alice entra nella squadra di Alessandra Celentano

Spazio poi alle esibizioni. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. Dario vincerà la Prova Tim, mentre Christian la Prova Oreo. L'appuntamento è per oggi, domenica 16 gennaio, alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.