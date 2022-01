Amici 21, Alice entra nella squadra di Alessandra Celentano: "Parti svantaggiata, ma..."

Gossip TV

Il confronto ad Amici tra la ballerina Alice e la sua insegnante Alessandra Celentano.

Alice Del Frate è ufficialmente una nuova allieva di Amici 21. Dopo essersi confrontata con i tre insegnanti di danza, la ballerina ha deciso di intraprendere il suo percorso nella scuola insieme ad Alessandra Celentano.

Alice sceglie Alessandra Celentano, il primo confronto ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alice ha fatto la sua scelta. La nuova allieva del talent show di Maria De Filippi sarà seguita dalla maestra Celentano. Dopo essersi confrontata con Raimondo Todaro e Veronica Peparini, la ballerina ha raggiunto Alessandra per comunicarle la sua decisione: "Ho scelto lei".

Una scelta che ha sorpreso la maestra Celentano: "Ah bene, mi fa piacere. Mi vuoi dire le motivazioni?". "Nella ginnastica ho avuto e ho delle insegnanti che mi tengono testa. E quindi io vorrei avere un'insegnante che nel momento in cui faccio l'esibizione non si accontenti e non mi dica bene, oppure hai lavorato meglio che in sala. Come io nelle mie performance guardo solo gli errori non quello che ho fatto bene, vorrei che anche l'insegnante non vedesse solo la parte bella" ha spiegato Alice.

"Adesso ho paura di deludere" ha aggiunto la nuova ballerina di Amici provocando la reazione di Alessandra "Non devi avere paura di deludere qualcuno, devi pensare a fare il meglio possibile. Parti svantaggiata perché entri dopo quattro mesi, ma avvantaggiata perché hai tutto quello che serve per fare la ballerina".

