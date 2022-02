Amici 21: in arrivo una doppia eliminazione, l'annuncio di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Gossip TV

I ragazzi di Amici 21 spiazzati dopo l'annuncio dei professori della scuola.

Colpo di scena ad Amici. A poche settimane dall'inizio del Serale, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno preso una drastica decisione che porterà due allievi a dover abbandonare immediatamente la scuola. Il motivo? Il comportamento assunto da Aisha, Crytical, Calma, LDA, Christian, Leonardo e Nunzio, che invece di studiare continuano a perdere tempo.

La drastica decisione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, nella scuola è arrivato un provvedimento che ha spiazzato tutti i ragazzi della scuola: nelle prossime ore Aisha, Crytical, Calma, LDA, Christian, Leonardo e Nunzio si esibiranno su un proprio cavallo di battaglia e chi arriverà ultimo in classifica sarà costretto a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi mettendo così fine alla loro corsa per il Serale.

"Chi sarà ultimo andrà direttamente a casa, uno per il canto e uno per il ballo. Fanno le valigie e vanno via" ha annunciato Zerbi. A fargli eco anche la maestra Celentano: "Noi ci sentiamo in dovere di prendere dei provvedimenti soprattutto in un contesto come questo dove non si può perdere tempo. Ogni minuto è prezioso e va sfruttato al meglio".

I ragazzi a rischio eliminazione saranno giudicati da due giudici esterni: Charlie Rapino giudicherà le esibizioni di LDA, Crytical, Aisha e Calma, mentre Marcello Sacchetta quelle di Christian, Nunzio e Leonardo. Chi abbandonerà la scuola più amata e seguita d'Italia? Staremo a vedere.

