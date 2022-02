Amici 21, Alessandra Celentano critica Nunzio Stancampiano: "Sei spocchioso"

Gossip TV

Nuovo scontro nella scuola di Amici 21.

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 21. Intanto nella scuola, la maestra Alessandra Celentano si è resa protagonista di un duro botta e risposta con Nunzio Stancampiano, il nuovo allievo di Raimondo Todaro.

Faccia a faccia tra Alessandra Celentano e il ballerino Nunzio ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alessandra ha convocato in sala Nunzio e Leonardo per far analizzare al giudice Nancy Berti le immagini dell’esibizione fatta dal suo ballerino durante l’ultima puntata del talent show. "Io non voglio che passi per quello che le ha risposto male. Io ho solamente detto quello che pensavo riguardo le cose che ha criticato lei" ha dichiarato l'allievo di Raimondo cercando di chiarire la sua posizione "Le ho mostrato il massimo rispetto. La stimo, ha più anni di esperienza di me. Anche se non è una di latino, ha visto dei ballerini di latino. Non sono nessuno per contraddirla. Lo accetto e cerco di farlo mio".

"Hai un atteggiamento, che hai avuto anche nei confronti del giudice della gara, è un modo di muoversi, di essere, di ballare che tu hai che sembra così" ha prontamente replicato la maestra Celentano ribadendo il suo pensiero nei confronti di Nunzio "Qui siamo parlando di persone super competenti che ti dicono che sei rigido. Io stessa ti vedo molto rigido. Il tuo atteggiamento risulta spocchioso. Sembri troppo convinto, hai un atteggiamento che non è bello da vedere. Il tuo maestro, per primo, ti ha detto che non facevi bene i tuoi passi. C’è molto da lavorare".

Leggi anche Calma pronto a lasciare Amici, ecco perché

Dopo aver ascoltato l'insegnante di Amici, Nunzio ha deciso di intervenire nuovamente: "Io rispondo perché vengo criticato su concetti che so. Mi sento sicuro di quello che sto dicendo. Il mio corpo è uno dei miei punti di forza. Ho fatto risultati che testimoniano. Ci sono dei personaggi importantissimi che lo confermano. Non mi sento il migliore di tutti. Mi sento attaccato su qualsiasi cosa io dico". Il ballerino riuscirà a far cambiare idea alla maestra di danza classica? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.