Intervista a cuore aperto ad Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: i professori della ventunesima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi.

Giunto alla ventunesima edizione, il talent show di Amici di Maria De Filippi, si conferma, anche quest'anno, come quello che più appassiona i telespettatori del piccolo schermo. Oltre agli allievi, protagonisti indiscussi accanto alla padrona di casa e ai giudici, sono i professori di canto e di ballo: Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Amici 21, i professori dell'edizione 2022 a confronto: tutta la verità

Le loro opinioni come gli inevitabili scontri, attirando sempre una grande attenzione, dentro e fuori dal talent. Intervistati dal settimanale Gente, i professori delle tre squadre hanno parlato dei loro colleghi, lasciandosi andare a confessione inedite e inaspettate.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, etichettati da sempre come quelli più severi, hanno voluto precisare al settimanale diretto da Rossella Rasulo, il loro punto di vista:

"No, non siamo cattivi, siamo severi. Severi e onesti. E questo è un punto di forza che fa entrare in gioco il rispetto dei ruoli tra prof e alunni, la disciplina, l’impegno massimo. Un atteggiamento fermo e sincero che mettiamo in atto per il bene dei ragazzi" ha precisato la Celentano, alla quale ha fatto eco Rudy Zerbi che ha dichiarato: "Sono d’accordo. Cattiveria è illudere i ragazzi con quel buonismo che in realtà è fine a se stesso, e a volte può anche essere un modo per farsi fare un applauso in più dal pubblico. Certo, dire a un allievo “così non va, non mi sei piaciuto” può fare male ed essere fastidioso, ma io penso che possa anche aiutare a crescere a, alla fine di tutto, chi lo coglie nel modo giusto ci dice grazie."

La Celentano ha poi descritto il suo compagno d'avventura con queste parole:

"Molto simpatico, molto egocentrico, è un gentleman, non vuole prevaricare le donne e ciò me lo fa apprezzare ancora di più. Abbiamo la stessa visione del lavoro, siamo autoironici, competitivi “sani” e lo dichiariamo apertamente. Siamo super compatibili, ma vi svelo un suo difettaccio: Rudy parla a voce altissima, mi spacca i timpani e ha una forza che se ti prende un braccio te lo stritola…"

E Rudy su Alessandra ha dichiarato:

"È un esempio di autorevolezza e conoscenza della materia, è credibile: la ascolti e rifletti. E ha un pregio enorme: è coerente. Porta avanti il suo credo con grande forza anche quando ha tutti contro."

Passando per la coppia formata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, quest'ultima insegnante nella scuola di Amici per il secondo anno consecutivo ha detto sul ballerino al suo debutto come professore:

"Con Raimondo ci siamo trovati. Ci diverte creare coreografie, giocare, sfidare i nostri avversari Rudy e Alessandra al meglio del nostro estro e delle nostre capacità. Se loro sono provocatori nati, noi rispondiamo scatenandoci. Interpretando con corpo e voce cantanti pazzeschi, come i Backstreet Boys, e mostri sacri come Michael Jackson. Raimondo è leale, trasparente, non si tira mai indietro e non ha paura di cimentarsi in qualcosa di nuovo: chi fa spettacolo deve avere questo atteggiamento."

"Lorellina per me è un punto di riferimento - ha dichiarato Todaro - Cerco di rubarle con gli occhi e con le orecchie qualcosa dalla sua immensa professionalità. Oltre a essere bellissima, elegante, ha anche una forza inesauribile che io spesso non ho. È infaticabile: tra noi due sembra lei la più giovane. E poi Lorella sa placarmi. Ormai ha capito che sono focoso e quindi, quando durante il programma capta che sto per iniziare ad agitarmi, mi tira la giacca, mi dice di respirare, mi tranquillizza. Qualsiasi cosa lei proponga nello show, mi trova dalla sua parte."

Infine sulla terza e ultima coppia di insegnanti, formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, entrambe hanno speso parole di grande affetto e di stima l'una per l'altra:

"Lei non è quello che appare - ha dichiarato la Pettinelli - Sembra una di poche parole, che non si arrabbia, sempre controllata. Ma in realtà la sua è educazione. Veronica è una donna riservata e piena di emozioni, ma bisogna conquistarsi la sua fiducia. E io, così diversa da lei, così istintiva e fumantina, dopo due anni ce l’ho fatta. Poi lei sa bene come farmi placare: quando sto esagerando nell’esprimere un giudizio, nell’accalorarmi, mi dà un calcetto sotto al tavolo e così tiene a bada la mia irruenza."

E Veronica ha aggiunto:

"Anna è colorata, diretta, grintosa, eclettica. Mi sento sicura con lei, perché so che è sempre pronta all’attacco. Mi insegna parecchio. Lei è la mia spalla e io mi appoggio. I nostri punti di forza? La vivacità e la determinazione a esaltare il lato artistico dei nostri ragazzi."

