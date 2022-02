Amici 21, Serena ha un malore per i commenti negativi della Celentano!

Gossip TV

Serena si sente male durante la puntata di Amici, colpita dai commenti della maestra Alessandra Celentano.

Si è sentita male la ballerina Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro che aspira a conquistare la maglia del serale di Amici. Dopo aver affrontato una coreografia per convincere la maestra Alessandra Celentano del suo talento, Serena ha accusato i commenti negativi della professoressa di ballo, tanto da costringere Maria De Filippi ad intervenire per sedare la discussione.

Amici 21, Serena si sente male: interviene Maria De Filippi

Non è la prima volta che Serena Carella spaventa i colleghi di Amici e i fan del talent show di Canale5, mostrando le proprie fragilità con una serie di attacchi di ansia. Pochi giorni fa, infatti, Serena ha ascoltato i commenti durissimi di Alessandra Celentano, che ritiene la ballerina della scuderia di Raimondo Todaro non adatta al Serale a causa di alcune importanti lacune tecniche, per poi sfogarsi con lacrime e il fiato corto, preoccupando moltissimo i suoi colleghi. Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Serena si è messa in gioco con una coreografia modern, per mostrare alla Celentano il suo talento, ma neppure questa prova ha convinto la severa maestra.

Così, in studio è scoppiata una discussione tra Serena, Celentano e Peparini, che si è protratta fino a quando Maria De Filippi si è resa conto che la ballerina si stava sentendo nuovamente male. Mentre Serena si è trovata a corto di fiato, con la mano stretta sul petto e incapace di replicare, la presentatrice ha interrotto la querelle avvicinandosi alla ballerina per assicurarsi che fosse tutto nella norma. Serena, rassicurata dalle parole di Maria che le ha consigliato di concentrarsi sui commenti positivi di Veronica Peparini, dato che lei è la maestra di modern, è scoppiata in lacrime e ha ripreso a spiegare il proprio punto di vista.

Nonostante la scena preoccupante, Celentano non si è mossa dalle proprie convinzioni, tornando a parlare di tecnica e linea, tanto da provocare la reazione di Maria, che le ha chiesto esplicitamente di lasciar cadere l’argomento. “Io apprezzo la persona e l’allievo che sei, l’impegno che metti e i miglioramenti che hai fatto. Poi c’è tutto il resto, che sai benissimo. Sappiate accettare le critiche”, ha concluso la maestra Celentano, dispiaciuta per la reazione fortissima di Serena.

