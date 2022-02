Amici 21, è scontro tra Nunzio e Christian: ''Hai tirato me**a, non c’è dignità''

Gossip TV

Scoppia una brutta discussione tra i due ballerini di Amici.

Momenti tensioni in casetta tra Christian e Nunzio. L’ingresso del nuovo ballerino di latino-americano nella scuderia di Raimondo Todaro, ha infastidito non poco l’allievo di Amici, che decide di affrontare il nuovo arrivato in un duro faccia a faccia.

Amici 21, Christian furioso per Nunzio: lo scontro

Sebbene si avvicini la fase del Serale e vi siano alcuni giovani talenti che hanno già conquistato la maglia, come Alex gelato dalle parole di Lorella Cuccarini, nella scuola di Amici non c’è mai un momento giusto e sbagliato per entrare a far parte del cast ufficiale, l’importante è dimostrate la propria bravura nel canto o nella danza. Così, dopo aver perso la sfida con Mattia Zenzola ed essere finito al centro delle polemiche per alcuni post sui social, decisamente poco lusinghieri nei confronti di Raimondo Todaro, Nunzio è stato richiamato dal maestro di latino-americano che ha deciso di prenderlo nella propria scuderia.

Inutile dire che la decisione è stata ferocemente contestata da Christian, altro allievo di Todaro, che crede che dopo tanti insulti inopportuni, Nunzio non avrebbe dovuto essere premiato con un banco. Quando il nuovo ballerino arriva in casetta, Christian non si fa trovare alla porta ad accoglierlo anzi, approfittando della distrazione generale, cerca di scambiare i posti letto per non ritrovarsi il rivale nella stessa camera. Vedendo Nunzio ormai in casetta, Christian si avvicina per salutarlo e lo invita a discutere insieme nel portico, ammettendo di essere ancora perplesso per lo sfogo sui social che ha fatto il collega.

“Per me con Mattia non c’è competizione, però a Mattia io lo stimo. Molti dicevano che l’esito della sfida non era giusta. Io ho ribadito di non essere raccomandato”, ha spiegato Nunzio parlando della sfida che ha perso contro Mattia. “Tu non è che esci e tiri m**da. Poi entri qui con una dignità che non c’è. Il fatto che tu torni qua mi puzza”, ha ribattuto Christian cercando di mettere alle strette il ballerino. “Io le cose che ho detto non me le rimangio, ho chiesto scusa per i modi e i termini. Io sono venuto qui per chiarire la cosa con Raimondo, ero convinto delle cose che ho detto e ho chiesto scusa per i modi ma non me lo posso rimangiare”, questa la spiegazioni di Nunzio, che tuttavia non sembra affatto calmare il rivale.

