Amici 21, Dario Schirone crolla: "Ogni cosa che faccio è un passo falso"

Dario in crisi ad Amici dopo le critiche della maestra Alessandra Celentano.

La finale della ventunesima edizione di Amici si avvicina e, al momento, al Serale ci sono ancora tre ballerini in gara. Stiamo parlando di Michele Esposito, Serena Carella e Dario Schirone, che nelle ultime ore si è lasciato andare a un duro sfogo in cui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il crollo di Dario ad Amici

Momento difficile per Dario ad Amici che, a poche ore dalla settima puntata del Serale, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Il giovane allievo di Veronica Peparini ha ricevuto un nuovo guanto di sfida dalla maestra Celentano che lo vedrà protagonista sul palco insieme a Michele. Un guanto difficile, ma che il ballerino ha deciso di fare lo stesso:

Non rifiuto un guanto non per la convinzione di poter vincere, ma perché non voglio buttare l’occasione di studiare una cosa che non faccio tutte le settimane e voglio continuare a migliorarmi. Se non ne approfitto adesso non lo faccio più, anche perché fuori da qua le lezioni costante e tanto, quindi non ho voglia di buttare delle opportunità.

Dario ha quindi accettato il guanto di sfida lanciatogli dalla Celentano, ma poco dopo è crollato. Durante le prove con i professionisti e i coach, il giovane ballerino, infatti, si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha confessato:

Sono un po’ triste in generale, tante piccole cose che non mi fanno vedere il positivo. Il fatto è che quando mi vedo allo specchio piccolo e corto e non mi piaccio. Poi è il fatto che voglio studiare.. mamma e papà hanno speso tanti soldi per portarmi dappertutto e qui dentro se provo a fare qualcosa di diverso dal solito mi viene detto che sono presuntuoso perché penso di farle meglio di chi le sa fare...Mi sembra di fare sempre passi falsi. Voglio continuare a fare come ho sempre fatto, anche se è difficile.

