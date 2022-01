Amici 21, Cosmary Fasanelli sulla storia d'amore con Alex: "Ecco quando ha iniziato a fidarsi di me"

Gossip TV

Cosmary racconta come è nata la relazione con Alex ad Amici.

Continua a gonfie vele la storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Cosmary Fasanelli e Alex Rina. A rivelare qualche retroscena sul loro rapporto è stata l'allieva della maestra Alessandra Celentano nello speciale del talent show andato in onda ieri, domenica 30 gennaio 2022, su Canale 5.

La dichiarazione d'amore di Cosmary ad Alex

Ieri, domenica 30 gennaio, è andata in onda una puntata speciale dedicata ai ragazzi di Amici 21. Dopo Albe e Serena Carella, anche Cosmary ha raccontato come è nata la sua storia d'amore con Alex: "Credo che ci siano determinate emozioni e sensazioni che non puoi bloccare. Credo che da subito, senza volerlo, abbiamo iniziato a cercarci come se ci fosse qualcosa che attirava l’uno all’altra".

La ballerina di Amici ha continuato rivelando: "Alex mi fa ridere, mi fa sorridere. Con lui mi sento capita. Prima di entrare dicevo alla mia migliore amica 'Niente ragazzi, assolutamente no!', e invece…Sicuramente lui si fidava meno…Credo che abbia iniziato a fidarsi di più dopo che Maria chiese di scegliere un inedito su cui ballare alla prima gara di ballo, ed io senza pensarci scelsi il suo".

Cosmary, che spera di arrivare alla fase serale del talent show di Maria De Filippi, ha rivelato di amare Alex e di aver trovato in lui anche una spalla su cui appoggiarsi nei momenti di maggior difficoltà: "A me quella sua personalità complicata mi attirava, mi chiedeva di essere capita, aiutata, ma credo che nessuno nella casa aveva notato in lui quella sensibilità, quel potere di starci sempre quando qualcuno aveva bisogno, per poi sparire prima che la persona potesse accorgersi che lui c’era stato. Quella dolcezza nei suoi piccoli gesti, e l’importanza che lui dà alle piccole cose".

