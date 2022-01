Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi per Crytical: ecco cosa è successo

Gossip TV

Nuovo scontro nella scuola tra i professori di Amici 21.

Nuovo scontro nella scuola di Amici 21 tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il motivo? La decisione di quest'ultimo, di assegnare un nuovo compito al rapper Crytical, ha fatto infuriare la speaker radiofonica e tra i due sono volate offese pesanti.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi litigano ad Amici, ecco perché

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy si è reso protagonista di un'accesa discussione con Anna. Dopo aver aperto la porta della sala canto per parlare e confrontarsi con Crytical, la coach si è trovata davanti il suo collega: "Sono venuto a dare un compito a Crytical per provare il fatto che deve crescere e migliorare sul cantato. Sul rapper è forte, mentre sul cantato è più debole".

"Ma io vado dai tuoi a dare compiti? Tu puoi fare, ma io posso anche dire che non sei gradito. Tu vuoi fare un lavoro di demolizione come hai dimostrato in puntata" ha replicato infastidita la Pettinelli "Tu vorresti che lui facesse questa canzone in puntata? Non se ne parla proprio". "Ti ribadisco che il fatto che tu non lo faccia è un problema tuo. Non voglio demolirlo. Io voglio che faccia la canzone" ha spiegato Zerbi.

Anna ha poi continuato affermando: "Sei fastidioso, non capisco quale sia la tua strategia. Penso che meno banchi ci sono, più c'è posto per i tuoi allievi". "Voglio aiutarlo. Le assegnazioni che dai tu sono spesso a protezione, non per farli crescere...Tu sei quella che aveva detto che mi ero rammollito? Adesso invece sono diventato str**zo" ha ironizzato Rudy provocando la reazione della sua collega: "Non sei str**zo, sei rompic****oni, è diverso".

