Amici 21, colpo di scena in studio: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena volano in finale!

Gossip TV

Svelati i sei finalisti della ventunesima edizione di Amici 21.

Colpo di scena al Serale di Amici. Nel corso della Semifinale, sono stati proclamati ben sei finalisti della ventunesima edizione sono sei e non cinque come da programma. L'unico allievo costretto a lasciare la scuola a un passo dalla finale è stato il ballerino Dario Schirone.

I sei finalisti di Amici 21, fuori Dario Schirone

La Semifinale di Amici 21 ha visto l'eliminazione di Dario Schirone. La giuria, composta da Stefano De Martino, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di mandare in finale insieme a Sissi, Michele Esposito e Luigi Strangis anche Alex, Albe e Serena Carella. A rivelare la notizia è stata come sempre Maria De Filippi, che ha chiamato in studio prima Alex e poi il ballerino di Veronica Peparini, che è stato eliminato:

Alex come stai? Stasera eri molto agitato. Mi fai un sorriso? Vediamo il Led insieme dai! Sei in finale! Non ci sono stati dubbi da parte della giuria. Sono orgogliosa di te. Puoi tornare a casa Alex.

Dario non ci voglio girare troppo intorno. Non sei in finale. Spero tu sia contento del percorso fatto e che credi in quello che fai. I posti purtroppo sono questi. So che ci tenevi tanto, mi dispiace!

Leggi anche Ex gieffina si candida per partecipare ad Amici

Per finire la De Filippi ha chiamato in studio Serena e Albe. A grande sorpresa di tutti, la ballerina di Raimondo Todaro e il cantante di Anna Pettinelli hanno ricevuto i stessi voti da parte della giuria e sono così volati in finale entrambi:

Allora la maglia l'ha presa Alex, che è il quarto finalista. Dario non l'ha presa. Voi avete ricevuto i stessi voti. Dovete scegliere voi chi mandare in finale....Scherzo ragazzi! Andate in finale entrambi ragazzi. Albe sei stato un vero cavaliere. Era uno scherzo!

Scopri le ultime news su Amici.