Amici 21, ex gieffina si candida per partecipare al talent show: "Mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze"

Gossip TV

L'ex gieffina Matilde Brandi pronta per la nuova edizione di Amici.

Stasera, sabato 7 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda la Semifinale della ventunesima edizione di Amici. Nell'attesa, un'ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato un'intervista in cui ha ribadito la sua volontà di partecipare al talent show di Maria De Filippi.

Matilde Brandi: dal Gf Vip ad Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per giungere al termine. Stasera, infatti, andrà in onda la Semifinale e scopriremo finalmente i nomi dei cinque finalisti. Ricordiami che i ragazzi ancora in gara al Serale sono Luigi Strangis e Michele Esposito per il team Zerbi-Celentano, Serena Carella, Alex e Sissi per il team Cucca-Todo, Dario Schirone e Albe per il team Pettinelli-Peparini.

Nell'attesa, Matilde Brandi ha rilasciato un'intervista in cui, oltre a commentare le dinamiche dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha ribadito la sua volontà di partecipare come professore di Amici e detto la sua anche nella querelle tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro:

Leggi anche Ecco chi sono i finalisti del Serale di Amici 21

Apprezzo tantissimo Amici e condivido sempre le sue scelte mi piacerebbe fare il giudice perché ne ho le competenze. Io do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi.

Scopri le ultime news su Amici.