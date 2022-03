Amici 21: Christian Stefanelli annuncia il suo addio al talent, la reazione di Maria De Filippi e Mattia Zenzola

Gossip TV

Christian vuole lasciare definitivamente la scuola di Amici.

Christian Stefanelli è crollato dopo l'ultima puntata di Amici e rivelato di voler lasciare definitivamente la scuola. Una decisione inaspettata che ha spiazzato tutti, in particolar modo Maria De Filippi che ha chiamato il ballerino per cercare di farlo ragionare.

Christian lascia Amici prima del Serale, la decisione inaspettata del ballerino

Nel daytime di ieri di Amici 21, Christian ha espresso la sua volontà di voler abbandonare il talent show di Canale 5. Il motivo? I giudizi ricevuti dai professori durante l'ultima puntata che lo hanno mandato letteralmente in crisi: "Non ha più senso. Ci ho pensato due ore. Io con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare, credimi. Era il mio sogno, lo era. Non lo è più. Non tornerò più indietro. Ho fatto tante scelte nella mia vita e non le ho mai cambiate".

A cercare di farlo ragionare ci ha provato Alex Rina, ma senza risultati. A quel punto, allora, ha deciso di intervenire la De Filippi: "Penso che abbia ragione, in tutto quello che ti ha detto Alex. Quella è la rabbia che ti sta governando [...] Perché pensi che tutti ti stanno dicendo che c’è qualcosa che non va". "E’ un accumulo di cose. Non sto più bene Maria. Non sto bene io. Perché è un accumulo di cose: non riesco più a ballare, a esprimermi. Il giudizio, le parole hanno un peso. Sto male perché non riesco ad affrontare questo percorso come riuscivo prima. io ho fatto tante scelte nella mia vita. E tutte quelle che ho fatto non sono mai tornato indietro. Perché le ho fatte per il mio bene" ha prontamente replicato Stefanelli provando a spiegare la sua posizione.

Leggi anche Raimondo Todaro fuori da Amici? L'indiscrezione bomba

"Ma far la valigia oggi non ha senso. Falla domani perché voglio che ci rifletti" ha aggiunto Maria cercando di convincere Christian a restare in casetta e a riflettere bene sulle sue scelte "Non agire solo d’istinto, se stai male starai male anche domani. Io capisco che il negativo faccia soffrire, lo capisco e capisco che destabilizzi però capisco anche che hai un pubblico che ti applaude e che ti sostiene. Se starai male te ne andrai anche domani. Ma se starai male, non per rabbia. [...] Ce la puoi fare a ritrovare un equilibrio se vuoi". Non solo. A mostrargli tutto il suo sostegno da casa ci ha pensato Mattia Zenzola. "Sono con te e ricorda quello che ci siamo sempre detti: NON SI MOLLA. Ti voglio bene fratè" ha scritto l'ex allievo sui social.

Scopri le ultime news su Amici.