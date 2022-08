Amici 21, Carola Puddu rivela: "Ecco con chi ho mantenuto i rapporti dopo la fine del programma"

Gossip TV

Le ultime rivelazioni della ballerina ed ex allieva di Amici 21, Carola Puddu.

Carola Puddu è tornata a parlare della sua bellissima e intensa esperienza nella scuola di Amici. Intervistata da Lorella Cuccarini per il format Dimmi di te, la ballerina ha parlato del rapporto che la lega alla maestra Alessandra Celentano e svelato con chi degli ex allievi è rimasta in contatto dopo la fine del programma.

La rivelazione della ballerina di Amici 21, Carola Puddu

Con la sua bontà ed educazione, Carola Puddu ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5. A distanza di alcuni mesi dalla fine di Amici, la ballerina di danza classica è tornata a parlare del suo percorso nella scuola ricordando con grande affetto la maestra Celentano, che l'ha aiutata e spronata a fare sempre meglio:

Alessandra Celentano mi ha sgridato tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Però quando c’era da sgridarmi… (ride, ndr). In sala mi ha sgridato tante volte, va bene così. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi. Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. A me piace quando viene. Mi mette l’ansia benefica, una che ha investito tanto tempo e dedizione su di te, ci tiene. E tu ci tieni a farle vedere i passi avanti.

Carola ha poi continuato svelando i nomi dei ragazzi con i quali è riuscita a rimanere in contatto anche dopo la fine del talent show di Maria De Filippi:

Ho mantenuto i rapporti con le mie compagne di stanza che per me sono Sissi e Serena, che sento tanto. Come ragazzi ovviamente Luigi, poi Guido. Pure Flaza la sento e mi ci vedo, le voglio tanto bene. La prima classe di settembre la ricordo tanto. Appena entrati era nuovo e quindi dovevi fare amicizia. Le più belle sono quelle dell’inizio.

