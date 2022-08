Amici, Veronica Peparini vuota il sacco: "È stato un percorso importante, una scuola anche per me a tutti gli effetti"

Gossip TV

Veronica Peparini racconta il suo percorso ad Amici!

Duro colpo per tutti i fan di Amici. Veronica Peparini non sarà tra i professori della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Intervistata da Lorella Cuccarini per il nuovo format "Un caffè con", la ballerina e coreografa ha deciso di vuotare il sacco e ricordare i bellissimi momenti vissuti nella scuola.

La confessione di Veronica Peparini su Amici

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Tra i volti più amati del programma c'è sicuramente Veronica Peparini che, intervistata da Lorella Cuccarini, ha parlato della sua lunga esperienza nel talent show di Canale 5:

Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano.

Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio - ha continuato la Peparini - Perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti.

Leggi anche Tommaso Stanzani nel cast del Grande Fratello Vip? Parla il ballerino

Veronica ha poi continuato spiegando com’è stato lavorare con Lorella Cuccarini e Heather Parisi per il programma Nemica Amatissima:

Sì mi ricordo del periodo a Nemica Amatissima. Diciamo che è stata un’esperienza breve, due puntata, ma era intensa. Per me era un sogno, perché nonostante avessi già fatto tante cose, io lì lavoravo con te e Heather Parisi. Due donne che hanno segnato la storia della danza e della televisione. Io da ragazza andavo a fare i casting e voi eravate già due star. Ricordo due personalità completamente diverse. Tu e Heather eravate proprio diversissime, ma vi siete messe in gioco. Di te stimo che non ti senti mai arrivata. Prima io e te non ci conoscevamo. Un’esperienza complessa, ma davvero bella.

Scopri le ultime news su Amici.