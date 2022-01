Amici 21: Carola Puddu innamorata di Luigi Strangis, la confessione della ballerina

Gossip TV

La rivelazione di Carola ad Amici: "Mi stavo innamorando di Luigi, ma...".

Colpo di scena ad Amici 21. Durante lo speciale del talent show di Canale 5, andato in onda ieri domenica 30 gennaio 2022, la ballerina Carola Puddu si è lasciata andare a delle confessioni davvero inaspettate riguardo il suo rapporto con il cantante Luigi Strangis.

Carola Puddu spiazza su Luigi Strangis ad Amici

Nello speciale di ieri di Amici 21, Carola ha confessato di essersi innamorata di Luigi. Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso nella scuola, l'allieva della maestra Alessandra Celentano ha deciso di rompere il silenzio sul rapporto che la lega al cantante: "Il mio rapporto con Luigi ha influito tanto nel mio percorso. C’è sempre stata tanta incoerenza nell’andamento del nostro rapporto. Volevo avere tutto sotto controllo e, in qualche modo, volevo sempre vincere senza farmi destabilizzare da quello che accadeva, ma facendo cosi mi sono incartata nei miei schemi".

Senza troppi giri di parole, la ballerina di Amici ha ammesso: "Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorata di lui, invece non l’ho mai ammesso a lui e nemmeno a me stessa perché sapevo che tanto avrei perso. Era un sentimento non reciproco e quando l’ho realizzato ero ad un punto di esaurimento, e a quel punto il nostro distacco è stato necessario. Il nostro rapporto era diventato scontroso e pesante, e mi è dispiaciuto tanto perché ci volevamo bene a prescindere".

"Questo distacco mi ha fatto capire tante cose" ha spiegato Carola "Solo quando lui non c’era più ho capito perché avessi bisogno di lui. Penso che ciò che ci lega è la condivisione di un dolore che ci ha reso impotenti e fragili. E gli voglio un bene immenso". Come reagirà Luigi di fronte a queste dichiarazioni inaspettate?

