Amici 21, Carola Puddu disperata: "La prossima sono io", ecco cosa è successo nella scuola

Carola in crisi dopo la puntata del Serale di Amici.

Momento difficile per Carola Puddu che, dopo l'ultima puntata del Serale di Amici, è letteralmente crollata. A cercare di consolare la ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano ci hanno pensato Nunzio Stancampiano e LDA.

Carola in crisi ad Amici, la reazione di Nunzio e LDA

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andata in onda la crisi di Carola. Il motivo? La ballerina della squadra di Rudy Zerbi e della maestra Celentano, è convinta che la prossima eliminata del Serale possa essere proprio lei: "Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno comunque perché quando dai il massimo e non ottieni i risultati è la cosa peggiore. Mi sento come se fossi tipo l’anello debole della mia squadra. Non riesco mai a dare punti alla mia squadra".

"Se tu guardi Michele prende sempre il punto perché oggettivamente è fenomenale, Luigi pure fenomenale e prende sempre il punto cioè finora lo ha preso sempre, Luca pure, Leonardo oggi è stato molto bravo secondo me. Quindi mi faccio i conti e dico alla prossima sono io" ha aggiunto Carola rivelando le sue paure "Non voglio uscire prima di non aver dimostrato il lavoro che ho messo e ho fatto anche mentalmente. Poi se uscissi alla prossima puntata, avrei dei rimpianti e non vorrei averli".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Carola, Nunzio è intervenuto per sottolineare la bravura della ballerina: "Sinceramente una ballerina di classico non può mai fare quel samba in quella maniera, te lo dico sinceramente. Per l’impostazione che ha una ballerina classica non lo può fare come lo fai tu. Sei straversatile. Levati dalla testa questa cosa". A fargli eco anche LDA, che ha cercato di consolarla e spronarla a dare il meglio: "Sei tu sei scarsa, qua dobbiamo andarcene tutti. Non deve rimanere più nessuno qua dentro credimi […] E chi ti dice che non ci emozioniamo quando balli tu?".

