Amici 21, Raimondo Todaro rompe il silenzio dopo l'eliminazione di Christian: "Se potessi tornare indietro..."

La dedica di Todaro a Christian dopo la seconda puntata del Serale di Amici.

La seconda puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione dalla gara di Christian Stefanelli. Un duro colpo per tutti i numerosi fan del ballerino, ma anche per Raimondo Todaro che ha voluto dedicargli parole di grande stima e affetto sui social.

La dedica social di Raimondo Todaro a Christian dopo l'eliminazione del ballerino da Amici

Nel corso dell'ultima puntata del Serale, Christian ha perso al ballottaggio finale con Crytical ed è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici. Un'eliminazione che ha spiazzato davvero tutti, visto che il ballerino di hip hop era tra gli allievi più seguiti e amati del talent show di Maria De Filppi.

"Se potessi tornare indietro ti ridarei quel banco tutta la vita. Tvb" ha scritto Todaro sui social dopo l'eliminazione di Stefanelli da Amici "Stasera hai spaccato. Mi sono emozionato nel vedere il vero Christian. Non importa come sia andata, anche perché so che sentivi il bisogno di tornare a casa, quello che conta è che sei entrato nel cuore della gente che ti sostiene da settembre. Sono felice di averti conosciuto perché sei un bravissimo ballerino ma soprattutto un ragazzo speciale".

Con l'eliminazione di Calma, Christian, Gio Montana e Alice, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: LDA, Luigi, Carola, Michele e Leonardo per il team Zerbi-Celentano; Serena, Nunzio, Sissi, Alex e Aisha per il team Cuccarino-Todaro; Crytical, Albe, John Erik e Dario per il team Peparini-Pettinelli.

