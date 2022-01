Amici 21, Carola Puddu crolla dopo la proposta di Raimondo Todaro: "Mi vuole fuori dalla scuola"

Gossip TV

Todaro spiazza i ballerini di Amici con una proposta inaspettata.

Caos nella scuola di Amici 21 dopo la proposta di Raimondo Todaro. Come Rudy Zerbi, anche l'insegnante di danza ha chiesto alla produzione del talent show di Canale 5 che l’ultimo classificato, secondo la media delle gare di ballo, lasci definitivamente la scuola.

Carola a rischio eliminazione dopo la proposta di Todaro ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Raimondo si è collegato con i ballerini per fare una comunicazione importante. "Il Serale sta arrivando e i posti a disposizione purtroppo non bastano per tutti" ha dichiarato il professore per poi mostrare la classifica provvisoria di ballo che vede Carola Puddu in ultima posizione.

"Ho reputato che fosse intelligente dare un senso a tutte le gare di ballo che avete fatto da settembre fino a oggi. Farete una nuova gara di ballo, stipuleremo una media dei vostri voti e l'ultimo in classifica sarà eliminato" ha spiegato Todaro provocando la reazione di Carola, che stando alla classifica provvisoria rischia seriamente l'eliminazione da Amici.

"Raimondo mi vuole fuori" ha dichiarato Carola con la voce rotta dal pianto "Se uno dei suoi allievi fosse stato ultimo non l'avrebbe fatta...questa cosa è davvero frustrante, ingiusta. Sapere che non vado al Serale perché sono arrivata ultima nelle gare di improvvisazione. [...] Mi dispiace se è per far fuori gli allievi della Celentano. Perché alla fine è un po’ questo, anche con Cristiano".

