Amici 21, Rudy Zerbi critica Alex e lo manda in sfida contro Calma: "Presuntuoso"

Alex finisce nel mirino di Rudy Zerbi.

Manca poco all'inizio del Serale di Amici 21, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da marzo. Nell'attesa nella scuola, Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova Alex mandandolo in sfida contro il nuovo allievo, il cantante Calma.

Duro confronto ad Amici tra Rudy Zerbi e Alex

L'ingresso ad Amici di Calma non ha entusiasmato Alex che, parlando con Cosmary, ha affermato: "Secondo me non batterebbe nessuno". Affermazioni che non sono passate inosservate a Rudy Zerbi che, nel daytime di ieri, ha deciso di incontrare l'allievo di Lorella Cuccarini per invitarlo a mettersi a confronto con il nuovo cantante della scuola.

"Intanto sono veramente onorato di trovarmi davanti ad una colonna portante della musica" ha dichiarato Zerbi "La tua è l’opinione di un presuntuoso che, oltretutto, mi sta dando di quello che capisce poco o niente. Sennò non avrei proposto di fare entrare Calma". "Io ho espresso il mio parere, con le mie orecchie che non sono quelle di una persona affermata ma sono le mie" ha prontamente risposto Alex.

Infastidito dalla situazione, l'insegante di Amici ha deciso di mettere alla prova il cantante comunicandogli la sua decisione di mandarlo in sfida con Calma: "Visto che la tua opinione è che lui non batterebbe nessuno, sono lieto di darti una notizia che per te sarà acqua fresca, che vorrei che tu preparassi la stessa cover sua su questo pezzo. Domenica prossima in puntata con Maria la farete, la ascolteremo e vediamo chi vince". Una chiara provocazione, alla quale Alex ha così risposto: "Non capisco perché dobbiamo andare a vedere queste cose, non mi ritengo la colonna portante, non capisco perché devi mettere il parere di una persona che può essere chiunque come un ‘non puoi parlare se non fai', tutti possono esprimere il proprio parere".

