Amici 21, Alex in lacrime per l'eliminazione di Cosmary Fasanelli che rivela: "Mi sono innamorata di te" (VIDEO)

Il fuori onda di Alex e Cosmary dopo l'eliminazione della ballerina da Amici.

L'eliminazione di Cosmary Fasanelli dalla scuola di Amici 21 ha spiazzato e destabilizzato Alex Rina. Proprio per questo, Maria De Filippi ha invitato il giovane cantante a lasciare momentaneamente lo studio per passare alcuni momenti da solo con l'allieva della maestra Alessandra Celentano dietro le quinte.

Alex e Cosmary: il fuori onda ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, è andato in onda l’ultimo saluto tra Alex e Cosmary dopo l’eliminazione dell'allieva della maestra Celentano. "Va bene così. Me ne vado ma non me ne vado. Sono qui sempre" ha dichiarato la ballerina cercando di rassicurare il cantante, che non è riuscito a trattenere le lacrime "No, non va bene così però deve andare bene".

La ballerina ha cercato di rassicurare il bravo cantante di Amici 21 lasciandosi andare a una vera e proprio dichiarazione d'amore: "Mi raccomando a te. Ci sono cose che sono andate meglio di quanto mi aspettassi. Tipo che mi sono innamorata e non me l’aspettavo". "Sei bella" ha dichiarato Alex, che è stato poi costretto a salutarla per tornare in studio.

Ma non è finita qua. Arrivato a metà corridoio e in lacrime, Alex è tornato da Cosmary e i due hanno ricominciato ad abbracciarsi e baciarsi. "Non sei solo. Non portarti pesi che non servono a niente. Ti amo tanto non te lo dimenticare. Ti aspetto fuori. Devi arrivare alla fine, devi vincere per me" ha dichiarato la ballerina commossa ma felice di aver trovato l'amore.

