Amici 21, aria di crisi tra Alex e Cosmary Fasanelli?: "Siamo troppo diversi"

Gossip TV

Prime gelosie e incomprensioni tra Alex e Cosmary.

Il Serale di Amici 21 si avvicina e in molti sono curiosi di scoprire gli allievi che passeranno alla fase finale del talent show di Canale 5. Intanto nella casetta, sono nate le prime incomprensioni e gelosie tra Alex e la ballerina Cosmary Fasanelli.

Alex geloso di Cosmary, prime incomprensioni ad Amici

Nel corso del daytime di ieri di Amici 21, è andata in onda la prima discussione tra Alex e Cosmary. Il motivo? L'insicurezza e la gelosia dell'allievo di Lorella Cuccarini. "Non capisco perché ti comporti così. Se io finisco lezione, sono stanca e voglio venire da te a darti un bacio, perché non posso?" ha domandato la ballerina in cerca di un chiarimento.

"Perché per come sono fatto io, per esternare queste cose davanti a tutti devo avere una certa sicurezza…." ha prontamente replicato Alex cercando di spiegarle la sua posizione. Le parole del cantante, però, hanno ferito Cosmary, che ha deciso di allontanarsi. "Siamo tanto diversi. Io sono espansiva ed impulsiva, lui molto meno" ha confessato lei ai suoi compagni di stanza.

Leggi anche Alessandra Celentano contro i ragazzi di Amici 21

L'indifferenza di Cosmary ha provocato la reazione di Alex, che ha sbottato palesando così la sua gelosia: "Siamo troppo diversi, diamo importanza a cose diverse. Tu tu comporti allo stesso modo con tutti". "Il fatto che io sia dolce e disponibile con gli altri fa parte del mio carattere e non posso cambiarlo, ma si vede che con te c'è qualcosa di diverso" ha spiegato la ballerina.

Scopri le ultime news su Amici.