Amici 21, Alessandra Celentano: "Chi non studia e non rispetta il lavoro altrui andrebbe espulso"

La maestra Celentano stanca del comportamento di alcuni allievi di Amici 21.

Ieri, domenica 9 gennaio 2022, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Il comportamento scorretto di alcuni allievi, che non hanno svolto i compiti durante le feste di Natale, ha deluso la maestra Alessandra Celentano, che si è lasciata andare a un duro sfogo in studio.

Alessandra Celentano delusa dai ragazzi di Amici 21

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Maria De Filippi ha invitato a entrare in studio i vocal coach, che avevano lasciato ai ragazzi della scuola dei compiti da fare durante le festività natalizie. Compiti che sono stati eseguiti solo da Nicol e Rea. Tra i più indisciplinati LDA e Sissi, che sono finiti in sfida immediata.

Il comportamento dei ragazzi di Amici non è per niente piaciuto alla maestra Celentano, che stanca della situazione, ha affermato: "Chi non studia e chi non rispetta il lavoro altrui, dopo ripetute sollecitazioni, secondo me andrebbe espulso. Dovrebbero andare tutti a casa, quelli che non studiano". A spezzare una lancia a favore degli allievi è stata la De Filippi: "Però anche tu sei stata ragazza, anche tu sei stata a scuola e durante le vacanze natalizie magari può capitare".

"Non apprezzano la fortuna e la posizione che hanno, di stare in una scuola del genere, che hanno tutto gratis, tutto a loro servizio. Se loro continuano a non apprezzare questo, se capiscono che tornano nella loro cameretta, forse si mettono a studiare" ha aggiunto la Celentano, che durante la puntata ha duramente criticato Dario Schirone.

