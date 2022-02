Amici 21, Anna Pettinelli spiazza Albe: "Sto pensando di non portarti al Serale"

Gossip TV

Albe a rischio eliminazione!

Brutte notizie per Albe ad Amici. Il giovane cantante è stato convocato dalla sua insegnante Anna Pettinelli che, senza troppi giri di parole, lo ha informato del fatto che potrebbe eliminarlo prima del Serale perché non è contenta del suo rendimento nella scuola.

Albe fuori dal Serale di Amici? L'avvertimento di Anna Pettinelli

Albe rischia davvero di dover lasciare la scuola di Amici prima del Serale. Nel daytime di ieri del talent show, Anna ha deciso di confrontarsi con il cantante per avvertirlo: la coach non è per niente soddisfatta del rendimento del ragazzo e proprio per questo motivo sta pensando di eliminarlo: "Io te lo devo comunicare perché la situazione è pesante. Se è vero che io non sono influenzabile da nessuno devo comunicarti però che sto pensando seriamente se portarti al Serale o meno".

"Non posso non prendere a pieno tutte le informazioni che mi vengono date: quello che pensano gli altri, le classifiche, tutto. Ti volevo avvertire per chiarezza" ha aggiunto la Pettinelli chiarendo la sua posizione nei confronti di Albe "Le motivazioni non te le devo spiegare perchè sono evidenti. Io sto mettendo insieme i pezzi ma il rendimento è questo. Pensaci con la testa".

L'avvertimento di Anna ha letteralmente sconvolto Albe che, una volta tornato in casetta, si è sfogato con i suoi compagni di scuola: "Ho parlato con Anna. Mi ha detto che non sa se portarmi al Serale. Non so se abbattermi, non so che fare. Non mi aveva mai detto una cosa del genere. Mi viene da piangere". "Devi pensare a spaccare il mondo, fai in modo di farla ricredere. Devi avere quella voglia e forza di arrivare primo" ha detto LDA cercando di consolare il suo amico.

