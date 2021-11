Amici 21, Anna Pettinelli e Albe a confronto: "Fai ragionare il cervello, non sei lucido"

Gossip TV

Albe si propone per andare in sfida scatenando la reazione della professoressa Pettinelli.

L'ultima puntata di Amici 21 è stata ricca di colpi di scena. Albe si è proposto per andare in sfida al posto di LDA e questo ha provocato la reazione della professoressa Anna Pettinelli che ha deciso di confrontarsi in privato con il suo allievo.

Anna Pettinelli delusa da Albe, il confronto ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici, Anna Pettinelli ha chiesto di poter incontrare Albe. All'insegnante della scuola non è per niente piaciuto il modo in cui il cantante si è espresso in puntata per difendere LDA: "Sei intelligente, ti prego, dovete far crescere il vostro senso critico. Fai ragionare il cervello, sentite con l’orecchio. Non è l’affetto che vi deve tappare le orecchie. In questo momento non sei lucido, placati. Calma e sangue freddo prima di parlare".

Dopo aver ascoltato le parole della sua insegnante, Albe ha cercato di giustificarsi affermando: "Ho solo detto questa cosa di Luca perché vedevo una sorta di accanimento nei suoi confronti. La sua performance, per me, è stata migliore della mia. Io non lo sentivo stonato. Io non voglio andare in sfida, mi è uscita di pancia quella cosa. Si è anche capita una cosa diversa. Io non ho messo in dubbio i voti. Non ti sto dando dell'incompetente assolutamente".

Per quanto riguarda LDA, la Pettinelli ci ha tenuto a chiarire la sua posizione una volta per tutte: "Non è accanimento, Luca non sta facendo nulla per farmi cambiare idea. Lui ha fatto una cosa suggerita dal suo professore [...] E’ stonato". Poi riferendosi a Rudy Zerbi, Anna ha dichiarato: "Sono fioccati 10 ma le vostre esibizioni non erano da 10. C’è chi ha il coraggio di dirlo e chi tarallucci e vino".

