Amici 21, Maria De Filippi affronta LDA e Albe dopo la sfuriata in studio: "Mi dispiace, ma..."

Maria De Filippi si confronta con LDA e Albe dopo la puntata di Amici.

L'ultima puntata di Amici è stata particolarmente difficile per LDA che, oltre ad aver ricevuto uno zero da Anna Pettinelli, è stato duramente ripreso in studio da Maria De Filippi. Il motivo? La proposta di Albe di andare in sfida e sostituire l'allievo di Rudy Zerbi.

Il confronto tra Maria De Filippi, LDA e Albe

Nel daytime di ieri di Amici 21 è andato in onda il confronto tra Maria De Filippi, LDA e Albe. La conduttrice, subito dopo la puntata, ha chiamato i ragazzi in casetta e rivolgendosi a Luca ha dichiarato: "Luca hai preso zero e vai in sfida. Non devi fare nulla, devi solo cantare. Sei qui per cantare, canti".

"Ma io non mi sto lamentando della sfida" ha replicato LDA con la voce rotta dal pianto "Mi sono fatto un c**o quadrato. Ci sono rimasto di me**a". "Quello che hai fatto non viene annullato dallo zero, gli stai dando un'importanza maggiore di quello che ha. [...] Non ha tolto nulla al tuo lavoro" ha ribattuto la De Filippi cercando di far ragionare il cantante.

Dopo aver rassicurato LDA, Maria si è scusata per la sfuriata in studio: "Il fatto della sfida mi dispiace se sono intervenuta così e mi avete vista puntuta. Ma io sono convinta e stra convinta che tu la sfida la debba affrontare. Risultava quasi come se Albe si sostituisse a te per necessità tua, oltre che sua. Sembrava che avessi paura della sfida. Tanto più quando dice che vi siete accordati". Rivolgendosi poi ad Albe, la conduttrice di Amici ha dichiarato: "Il fatto di pensare di sostituirti vuol dire che contesti il voto dei professori. Tu puoi anche contestarlo, io non sto sindacando la volontà di proporti in sfida ma il fatto di sostituirti come se tu fossi più bravo".

