Amici 21, Anna Pettinelli durissima contro gli allievi di Rudy Zerbi: "Siamo arrivati alla resa dei conti"

Gossip TV

Anna Pettinelli chiarisce la sua posizione nei confronti dei cantanti della squadra del Serale di Zerbi.

Stasera, sabato 19 marzo 2022 su Canale 5, partirà finalmente il Serale della ventunesima edizione di Amici. In attesa della prima puntata, Anna Pettinelli ha deciso di mandare un videomessaggio ai cantanti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano per chiarire una volta per tutte il suo pensiero su di loro.

Le critiche di Anna Pettinelli a LDA, Luigi, Gio Montana e Calma

In vista della prima puntata del Serale di Amici 21, Anna ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo vero pensiero sugli allievi di Rudy, ovvero LDA, Luigi Strangis, Calma e Gio Montana. "Sono passati sei mesi, siamo arrivati finalmente al Serale, alla resa dei conti. Lda sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato" ha dichiarato l'insegnante criticando Luca "Dall'inizio dell'anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c'è niente, testi puerili e i temi un po' ruffiani".

Chiuso il capitolo LDA, la Pettinelli è passata a criticare inaspettatamente anche Luigi: "In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda". La reazione del cantante non si è fatta attendere: "Non per forza devo identificarmi in un solo genere, sono versatile e fino ad ora è andata bene".

Leggi anche Raimondo Todaro mette in guardia Alessandra Celentano

"Calma non ha niente di speciale, a parte il graffiato che è un colore della sua voce, e non è particolarmente intonato, anzi a volte è spiacevolmente impreciso" ha continuato parlando di Calma e lanciandogli una velenosa frecciata "Perché invece che Calma non si chiama 'trasparenza'?". Anna ha poi concluso con Gio Montana, il suo ex allievo: "Al serale lui non ci doveva proprio arrivare, il suo problema è il canto, è il primo che dovrebbe andar via". "Per me all'inizio era complesso memorizzare i brani, ma ora è diverso, ho tantissimo da imparare per quanto riguarda la parte canora. Sicuramente sarò indietro rispetto agli altri..." ha prontamente replicato il cantante.

Scopri le ultime news su Amici.