Amici 21, Alice Del Frate eliminata dal Serale: "Avrei voluto una settimana in più per studiare"

Alice è la prima eliminata del Serale di Amici 21.

La prima puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione di Alice Del Frate. La ballerina della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio contro Albe e Dario Schirone ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Alice lascia la scuola di Amici, le prime dichiarazioni

Ieri, sabato 19 marzo 2022, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena che ha visto l'eliminazione definitiva dalla scuola della ballerina Alice, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A consolare e supportare l'allieva della Peparini ci ha pensato Maria.

"Io spero tu sia contenta di aver partecipato a questa trasmissione [...] Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più. Non è un fallimento, ma un inizio..." ha dichiarato la De Filippi cercando di consolare Alice. "Sono realista, sono consapevole che sarei stata…so di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare" ha prontamente replicato la ballerina con la voce rotta dal pianto.

"Penso che Veronica l'occasione per studiare te la darà. C'è sempre tempo per studiare" ha aggiunto la conduttrice di Amici seguita da Veronica "Certo, assolutamente si. Ha ragione Maria. Per te, essere arrivata alla prima puntata del Serale è una vittoria non una perdita".

