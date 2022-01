Amici 21, Albe crolla dopo il confronto con Rudy Zerbi: "Ogni cosa che faccio sbaglio sempre"

Gossip TV

Albe si sfoga con Serena dopo il messaggio di Rudy Zerbi ad Amici.

La nuova puntata di Amici andrà in onda oggi, domenica 16 gennaio 2022, su Canale 5. Intanto nella scuola, Albe è letteralmente crollato dopo il confronto con Rudy Zerbi, che ha proposto l'eliminazione diretta per chi arriverà ultimo nella classifica di gradimento.

Albe in crisi ad Amici, ecco perché

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 21, Rudy ha deciso di collegarsi con i cantanti della scuola per fargli una proposta: "Quello che chiedo alla produzione è di limitare i due biscotti rossi a uno solo. L'ultimo classificato non andrà in sfida, ma abbandonerà il programma. [...] Questa scuola deve formare dei cantanti e non alimentare delle inutili speranze".

La proposta di Zerbi ha spiazzato tutti i ragazzi di Amici, in particolar modo Albe, che però non ha saputo spiegare la sua posizione all'insegnante della scuola: "Siete proprio finti ragazzi. Non vi esponete quando dentro so benissimo che avete le idee chiarissime. A cosa serve non esporsi e non dire quello che si pensa? Cosa pensate di guadagnarci?".

Subito dopo il confronto con Rudy, Albe è crollato lasciandosi andare a uno sfogo con Serena Carella. "Fa male essere visto come non sei. E’ la cosa più brutta, che tristezza. Perché ogni cosa che faccio la sbaglio sempre? C’è qualcosa di fondo che non va" ha dichiarato il cantante con la voce rotta dal pianto "Non so come fai a stare con me, io non ci starei con me".

