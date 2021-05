Amici 20, Veronica Peparini rompe il silenzio dopo la finale: "È stata un'avventura diversa e importante"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni della Peparini dopo la vittoria di Giulia Stabile ad Amici.

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici e di conseguenza anche la categoria ballo. A pochi giorni dalla finale, l'insegnante Veronica Peparini ha deciso di intervenire sui social e dedicare un dolce post al popolare talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni di Veronica Peparini dopo la finale di Amici 20

"Ci ho messo un pochino questa volta prima di scrivere perché è stata un altra avventura diversa e importante. Amici è una squadra capitanata da una Donna speciale alla quale devo moltissimo: io come tutti coloro che passano li. E’ vero certe volte ci si arrabbia, altre si gioisce e si hanno soddisfazioni enormi ma chiunque passa di lì’ non vuole più uscirne" ha esordito così Veronica sui social parlando della sua esperienza nella scuola di Amici. Un'edizione davvero ricca di emozioni per la coreografa che ha visto trionfare la sua allieva Giulia.

"Quest’anno ho rivissuto la stessa emozione di qualche anno fa, vedere alzare la Coppa da una mia ballerina, Giulia, è stato bello e rivivere una sensazione simile mi fa’ sentire di fare bene il mio lavoro! Come vi ho detto è una squadra quindi si lavora insieme e il merito non è solo mio ma di persone che insieme a me hanno sudato, pensato e lavorato.." ha confessato l'insegnante di Amici.

La Peparini ha infine concluso ringraziando il suo amato Andreas Muller e i ballerini che hanno condiviso questa esperienza con lei: "Uno speciale per me al quale ho voluto affidare tanto e’ il mio Andreas, che ha svolto un lavoro top e professionale e immagino che anche per lui rivivere la coppa alzata da una nostra allieva sia stato emozionante. Grazie anche a Simone Nolasco che c è stato per gran parte del day time (insieme a spillo) e grazie anche a Daniele Sibilli, già sai! grazie anche a tutti gli autori che mi hanno seguita e Sabina. Detto ciò’ grazie a tutti voi per sostenermi sempre".

