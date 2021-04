Amici 20, terza puntata: Tommaso eliminato, la reazione di Maria De Filippi e la proposta inaspettata di Arisa (VIDEO)

Gossip TV

Il ballerino Tommaso lascia la scuola di Amici provocando la reazione di tutti i presenti in studio.

Il ballerino Tommaso Stanzani è il primo eliminato della terza puntata del Serale di Amici. Un'eliminazione che ha spiazzato tutti, compresa Maria De Filippi e Arisa che, visibilmente colpita dal talento dell'allievo di Alessandra Celentano, gli ha proposto di partecipare al suo prossimo videoclip.

Tommaso lascia Amici, arriva la proposta di Arisa che spiazza tutti

La terza puntata del Serale di Amici ha visto l’eliminazione di Tommaso. La decisione presa dai giudici del talent show di Canale 5 non è stata accolta bene dagli altri allievi della scuola che si erano affezionati al ballerino che, grazie alla sua grande sensibilità e generosità, ha conquistato anche il cuore di tutti i telespettatori.

L'eliminazione di Tommaso ha provocato le lacrime di tutti i suoi compagni di scuola, in primis di Martina Miliddi con cui il ballerino aveva instaurato una bella amicizia. Anche la De Filippi non ha nascosto il dispiacere per l’uscita di scena del bravo ballerino: "Complimenti Tommaso. Sei portato per questo, puoi diventare un bravissimo ballerino. [...] Grazie Tommaso per la tua generosità e onestà...Sei sempre col sorriso, sei positivo, ti vogliono bene tutti, ci sarà un perché...".

Un pensiero condiviso anche da Arisa che, profondamente colpita dal talento di Tommaso, ha deciso di fargli un'inaspettata proposta lavorativa, ovvero quella di partecipare al suo prossimo videoclip. Una grande occasione per il ragazzo che, prima di lasciare lo studio di Amici, ha ricevuto i complimenti anche della Celentano che lo ha spronato a non mollare mai e di continuara a studiare.

