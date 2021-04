Amici 20, Intervista esclusiva a Ibla: "È stato un bellissimo percorso, ora sogno Sanremo"

Gossip TV

Sull'onda del successo del Serale di Amici, abbiamo intervistato la cantautrice Claudia Iacono, in arte Ibla. Istintiva e molto determinata, Ibla ha 23 anni e vive a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, insieme alla sua famiglia. Entra ad Amici vincendo una sfida voluta da Rudy Zerbi contro Kika. Si presenta con l'inedito Libertad, scritto durante la pandemia, e nella scuola pubblica il suo secondo brano No te gusta prodotto da Mastiff Beat. Una grande passione quella per la musica spagnola che le viene trasmessa dal nonno paterno. Il suo percorso è stato pieno di alti e bassi ma ricco di soddisfazioni ed emozioni. Sfortunatamente viene eliminata durante la seconda puntata del Serale dopo essersi scontrata con i ballerini Alessandro Cavallo e Martina Miliddi.

Ibla si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dall'ingresso nella scuola di Amici, esperienza impreziosita dall'amicizia con Raffaele Renda, all'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, fino al suo più grande sogno, ovvero quello di partecipare al Festival di Sanremo.

Ciao Ibla, nella scuola di Amici sei apparsa come una ragazza molto determinata e istintiva. Ti va di raccontarci chi è veramente Claudia e come nasce il tuo nome d'arte?

Claudia è una persona solare con un carattere molto forte, che cerca di non abbattersi mai. Uno dei miei difetti è forse quello di essere troppo istintiva ed è un lato del mio carattere che sto cercando di migliorare. Come nasce il mio nome d'arte? Semplicemente dalla voglia di dare un nome alla mia arte, di dare un volto a tutto quello che esce dalla mia penna e dalla mia voce. Ho deciso Ibla perché volevo un nome che mi rappresentasse al meglio. La mia terra, la Sicilia, è l'unica che riesce a rappresentare al meglio la mia arte e la mia persona. Ibla viene associato alla Sicilia arcaica e moderna per tante vicende e leggende.

Cosa ha rappresentato per te l'esperienza ad Amici?

È stato un bel percorso, ci sono stati molti momenti duri e altri dove mi sono divertita e sono riuscita a esprimere me stessa al cento per cento. Questa esperienza mi ha lasciato tanta consapevolezza. Sono entrata ad Amici consapevole di quello che volevo e voglio fare nella mia vita. Nella scuola ho avuto tante conferme e ho imparato tante cose nuove, ora sono pronta ad affrontare il mondo della musica. Il bilancio di questa esperienza è assolutamente positivo. Il ricordo più bello? Il mio ingresso nella scuola, ho provato emozioni indescrivibili.

Sei entrata nella scuola fortemente voluta da Rudy Zerbi, lo stesso che dopo qualche mese ha messo in discussione il tuo talento...

Quando ho visto Rudy cambiare atteggiamento nei miei confronti ci sono rimasta male. Sentivo di averlo deluso, poi quando ho deciso di continuare il mio percorso con Arisa mi sono tranquillizzata. Ho scelto Arisa perché lei mi ha capita davvero, ha capito cosa volevo essere lì dentro e cosa volevo esprimere con la mia musica. Io scrivo quello che sento. La musica per me è sentimento.

Ripensando alla tua ultima esibizione, hai qualche rimpianto? Pensi che i guanti di sfida lanciati dai professori abbiano in qualche modo influenzato il vostro percorso al Serale?

No, non ho rimpianti. Rifarei tutto, anche gli sbagli. Per quanto mi riguarda, io ho avuto il guanto di sfida contro Enula ed era normale che Rudy scegliesse un brano che valorizzasse lei. I guanti di sfida vengono fatti apposta per valorizzare i componenti della propria squadra e mettere in discussione tutti gli altri. Sicuramente a me ha messo in difficoltà, non era nelle mie corde, non mi apparteneva. A ogni modo l'ho fatto cercando di mettere me stessa dentro quel brano. Io ed Enula siamo due mondi opposti, lei è eterea nel suo modo di cantare mentre io sono fuoco. Io metto tanta carica quando canto, lei è più leggera nel modo di vivere la musica.

Ti aspettavi di uscire contro Martina?

Avevo delle sensazioni negative quel giorno quindi da una parte ti dico sì. Parlo di sensazioni, non sto a giudicare chi e come doveva rimanere nella scuola perché non è il mio compito, però me lo sentivo. Avevo ancora tanto da dare e naturalmente lo darò fuori dalla scuola. Amici ti da la possibilità di farti conoscere e apprezzare dalle persone, ma credo che non è uscito tutto quello che potevo dare anche per il tempo a disposizione.

Nella scuola, però, hai sempre potuto contare su Raffaele, tuo grande amico sia dentro che fuori Amici...

Io e Raffaele siamo molto legati, ci conosciamo da circa quattro anni. Abbiamo fatto tante esperienze insieme, abbiamo frequentato la stessa accademia a Roma. Per me è stato davvero un punto di riferimento ad Amici. Avere Raffaele, che è una persona di cui mi fido ciecamente, mi dava serenità e sicurezza.

Progetti futuri e sogni nel cassetto.

Sicuramente fare uscire un album con tutti i miei brani e vivere di musica. Il mio sogno più grande? Sanremo e ci riuscirò!

