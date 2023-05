Amici 20, Giulia Stabile ancora oggetto di critiche per la vittoria. Ma lei risponde così!

Gossip TV

La vincitrice della precedente edizione di Amici, Giulia Stabile, continua a ricevere critiche per la sua vittoria nel talent. Ma ecco cosa ha risposto la diretta interessata!

Giulia Stabile, a due anni di distanza dalla sua vittoria ad Amici, riceve ancora critiche per aver trionfato nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 20, Giulia Stabile ancora criticata per la sua vittoria nel talent!

La ballerina ha deciso di pubblicare un video su Instagram, nel quale si poteva vedere la sua esibizione durante la semifinale di Amici di sabato 6 maggio sulle note di Bizcochito di Rosalia. Al di là dei vari complimenti che ha ricevuto dai fan e dai colleghi del mondo dello spettacolo, come Francesca Tocca, Belen Rodriguez e altri, c'è anche qualche hater che non ha trattenuto i commenti acidi per la sua vittoria nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il commento in questione metteva in discussione la vittoria di Giulia Stabile nella Finale di Amici 20, paragonando la ballerina a Isobel Kinnear, attuale finalista del programma, o con Alessandro Cavallo, che collabora con una prestigiosa compagnia di balletto svizzera e che ha ballato con Lorella Cuccarini durante l'esibizione di La notte vola al Festival di Sanremo di quest'anno. Indispettita, Giulia non ha saputo trattenersi dal rispondere:

"Signora, ma dopo due anni non riesce proprio ad andare avanti? Amici da allievo dura mesi ed è un trampolino, poi la carriera inizia fuori ed Ale che è sempre stato fortissimo sta facendo bellissimi lavori. Dovrebbe bastarle questo no? Non perda tempo a pensare a queste cose, la prego, è abbastanza triste e sono sicura che ha cose più importanti a cui pensare nella vita. Le auguro tanta felicità."

Attualmente, Giulia è parte del corpo di ballo professionista del talent e presto terrà una Masterclass insieme a Kledi Kadiu in occasione di un evento dedicato a Carla Fracci.

