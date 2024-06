Amica di Chiara Ferragni contro Fedez: "Non mi è mai piaciuto" lui replica su Instagram

Gossip TV

Veronica Ferraro (grande amica di Chiara Ferragni) e Fedez, si sono resi protagonisti di uno scambio di frecciatine sui social.

La Ferraro è amica dell'influencer dagli anni universitari, quando entrambe frequentavano l'Università Bocconi di Milano. Chiara e Veronica, sin da subito, hanno stretto un legame profondo, condividendo non solo gli studi, ma anche passioni e interessi simili, soprattutto nel campo della moda e del lifestyle .La Ferragni, ha spesso coinvolto l'amica nei suoi progetti. Veronica, a sua volta, ha avviato il suo percorso nel mondo del blogging e dei social media, fondando il suo blog "The Fashion Fruit", che le ha permesso di emergere come influencer. La collaborazione tra le due non si è limitata solo al lavoro. Chiara e Veronica condividono molti momenti della loro vita personale, come viaggi, eventi speciali e momenti quotidiani, spesso documentati sui loro profili social. A tal proposito, le due amiche hanno realizzato ha realizzato un video su TikTok usando un audio tratto da una puntata di Uomini & Donne con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel video, i due opinionisti discutevano animatamente con battute come: "Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto", "Io l’ho pure difeso!", "Eh tu poi, ste cose, capirai! Di che stiamo a parlà", "L’ho difeso! Io ci credevo!", e "Tu credi anche alla Befana!".

Questo video sembrava essere chiara un'allusione a Fedez. Oggi, infatti, il rapper milanese ha risposto attraverso le sue storie su Instagram citando una frase del suo ultimo singolo "Sexy Shop". Ha scelto una frase specifica che parla delle amiche di Chiara, descrivendole come "assetate di fama". Ha scritto: "Non fidarti mai", aggiungendo "Quando dico mai intendo mai".