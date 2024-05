Ambra Angiolini rompe il silenzio su Francesco Renga: ritorno di fiamma dopo il Compleanno insieme?

Gossip TV

Ambra Angiolini, impegnata a teatro con lo spettacolo Olivia Denaro, ha parlato della sua avventura sul palco e ha poi fatto qualche rivelazione sull'ex marito Francesco Renga, dopo il compleanno festeggiato insieme.

Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor, regalando al pubblico di Sky un’esibizione indimenticabile sulle note di “T’appartengo”, Ambra Angiolini è approdata a teatro con “Olivia Denaro”. Ecco cosa ha raccontato l’attrice sullo spettacolo basato sul romanzo di Viola Ardone, e sul presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Francesco Renga dopo un compleanno passato insieme, tra tenerezze, in famiglia.

Ambra Angiolini a teatro, così parla dell’importanza del “No”

Anno pieno di emozioni e nuovi progetti per Ambra Angiolini, che è tornata a X Factor come giudice e si è resa protagonista di diversi momenti topici di questa edizione. Al Forum di Assago, infatti, Ambra ha deciso di esibirsi con la sua iconica “T’Appartengo” con tanto di balletto live, che ha lasciato tutti entusiasti, diventando virale in pochissimi minuti. Angiolini, intervistata da Chi, ha ammesso di essersi voluta buttare con questa esibizione con l’intento di far divertire tutti, ma di non aver realizzato di non essere certa del suo look, finendo con l’odiare quello che aveva indossato per l’occasione e pensare per tutto il tempo a cosa si era messa. Ora, Ambra è approdata in teatro con “Olivia Denaro”, spettacolo tratto dalle pagine di Viola Ardone che ha un tema centrale decisamente importante.

“Ci tengo tanto a questo spettacolo tratto dalle pagine di Viola Ardone, l’ho scelto perché l’argomento è importante: la determinazione di una donna che non ha voluto sottostare al matrimonio riparatore dopo aver subito violenze e stupro. Uno spettacolo che fa capire alle ragazze di oggi l’importanza di quel “No” e ai ragazzi che essere maschi non è essere uomini. Purtroppo il no di tante donne non viene ancora ascoltata”.

Ambra ha confessato di essere molto felice quando viene fermata per strada dalle fan e, a differenza di quanto accadeva quando faceva la cantante oppure dopo i primi successi al cinema, abbraccia le persone perché il teatro è un altro mondo, più difficile e più emozionante. Insomma, Ambra sa che ci sceglie di andare a vedere il suo spettacolo e lo apprezza lo fa col cuore e non potrebbe esserne più felice.

Ambra Angioli e Francesco Renga sono tornati insieme?

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo del presunto ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, che hanno festeggiato insieme alla figlia Jolanda il compleanno dell’attrice, mostrandosi nuovamente una coppia molto affiatata. La storia d’amore tra Ambra e Renga ha fatto sognare tantissimi fan, che ora vogliono sapere cosa sta bollendo in pentola, speranzosi di rivedere i due tornare a fare coppia fissa.

“Eravamo belli, universalmente belli […] Al mio compleanno abbiamo festeggiato con Francesco non solo per i figli, come spesso si dice, ma per noi stessi per diventare persone migliori. Superate le rispettive delusioni e la rabbia, ci siamo ritrovati per lo steso motivo per cui ci eravamo scelti”.

Insomma, nonostante sia decisa a non fare la guerra e a mantenere un bel rapporto di complicità, al momento Ambra esclude il ritorno di fiamma, anche se confessa di non trovare strano dirsi ti amo con una persona che è stata per anni il centro del mondo, facendo sorgere qualche dubbio con questo commento.